ВСУ продолжают обстреливать руины Каховской ГЭС

Фото, видео: Следственный комитет РФ / ТАСС; 5-tv.ru

Из-за непрекращающихся обстрелов и работы снайперов на объект даже не могут попасть инженеры, чтобы оценить масштабы восстановительных работ.

В ходе зарубежной поездки в Индонезию глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил и о реакции международных организаций на подрыв Каховской ГЭС. По его словам, они не дали никаких принципиальных оценок виновным этой катастрофы. А агентства ООН и вовсе ограничили свою роль показными попытками доставить гуманитарную помощь местному населению.

Тем временем обстрелы того, что осталось от станции, не прекращаются ни на минуту. Почему Киев продолжает атаковать уже разрушенные постройки, выяснял корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.