Не мытьем, так катаньем: чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе

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Украина так и получила приглашения стать членом альянса, что сильно расстроила главу государства.

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал политикам стран НАТО не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника.

«Хотя в среду он (Зеленский. — Прим. ред.) смягчил свои публичные высказывания, еще во вторник вечером Зеленский угрожал не явиться на первое заседание совета Украина-НАТО», — отметило издание.

Вместе с тем после встречи Зеленский все равно оказался недоволен. Его огорчило, что Украину так и не пригласили вступить в альянс. Однако, как отмечает издание, и другие политики не были удовлетворены итогами встречи. К примеру, дипломат и бывший посол США в Германии Джон Корнблюм резко выразился о коммюнике и назвал его «путаным и слабым».

Украина разочарована: итоги второго дня саммита НАТО в Вильнюсе

Двухдневный саммит стран НАТО проходил в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первого дня заявил, что Украина станет частью альянса, когда выполнит все необходимые условия. В ответ на это Зеленский предъявил НАТО претензии из-за «размытых формулировок» относительно приглашения его страны в военный блок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое фото Владимира Зеленского на саммите НАТО стало мемом.