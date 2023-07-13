Захарова объяснила, почему Зеленский нахамил главе минобороны Британии

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Глава британского оборонного ведомства призвал украинского лидера поблагодарить Запад за предоставляемую военную помощь. Какой же ответ последовал?

Украинский лидер Владимир Зеленский нахамил министру обороны Великобритании Бену Уоллесу на публичном форуме НАТО в Вильнюсе с целью шантажа, поскольку многое знает. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инцидент между Зеленским и Уоллесом возник буквально на пустом месте. Глава британского оборонного ведомства призвал украинского лидера поблагодарить Запад за предоставляемую военную помощь вместо критики из-за отсутствия конкретных временных рамок по членству Украины в НАТО. В ответ же глава киевского режима заявил в язвительной манере, что он в замешательстве и не знает, как правильно выразить благодарность.

«Зеленский нахамил, поиздевался, потроллил британского министра обороны. <…> По большому счету, он всех их шантажирует объемом знаний, которые у него есть. И, исходя из этого, он требует все больше и больше», — отметила Захарова в эфире одной из программ на федеральном канале.

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