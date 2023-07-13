Суд взыскал с семьи актера Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина

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Обвиняемые в мошенничестве с имуществом артиста все равно остались недовольны решением суда и намерены его обжаловать.

Замоскворецкий суд Москвы обязал дочь покойного актера Алексея Баталова Марию и его вдову Гитану Леонтенко выплатить Михаилу Цивину и его супруге Наталье Дрожжиной порядка 900 тысяч рублей. Таким образом суд частично удовлетворил иск последних о неосновательном обогащении. Об этом ТАСС сообщил адвокат истцов Вячеслав Макаров.

«Впервые суд хотя бы частично встал на сторону Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной в процессе многолетних тяжб по имуществу семьи покойного народного артиста СССР. С вдовы и дочери Алексея Баталова суд постановил взыскать почти 900 тысяч рублей», — заявил он.

Также он отметил, что изначально Цивина и Дрожжина требовали суд удовлетворить их иск в размере 4,2 миллиона рублей. Как пояснил юрист, эти деньги они потратили на некие потребности Леонтенко и Баталова. Хоть суд и частично удовлетворил их иск, но Цивин и Дрожжина намерены обжаловать решение и добиться взыскания заявления суммы в полном объеме.

К слову, около трех лет назад в отношении Дрожжиной и Цивина возбудили уголовное дело. После смерти Баталова они, по версии следствия, незаконно приватизировали недвижимость актера, втерлись в доверие к жене и дочери актера, а потом незаконным путем завладели его наследством — несколькими квартирами и более 20 миллионами рублей.

В мае этого года суд признал их виновными. Дрожжину приговорили к четырем годам колонии условно, а ее мужа — к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. К такому же сроку был приговорен нотариус Дмитрий Бублий, который помог супругам завладеть недвижимостью Баталова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем недовольна Мария Баталова после вынесения приговора Дрожжиной.