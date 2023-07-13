Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем
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Жуткую посылку служба безопасности положила в холодильник, где полицейские хранят свою еду.
В Елисейский дворец неизвестные отправили письмо с человеческим пальцем, сообщило издание Valeurs actuelles.
Оказалось, что письмо было получено за несколько дней до национального французского праздника в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. После получения жуткой посылки служба безопасности убрала палец в холодильник. Как отмечает источник издания, там полицейские хранят свою еду.
Вскоре удалось установить личность человека, которому принадлежит палец.
«Человек, которому принадлежит ампутированный палец, уже идентифицирован», — сказано в материале.
Другие подробности инцидента неизвестны.
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