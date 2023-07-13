Елисейский дворец получил письмо с человеческим пальцем

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Жуткую посылку служба безопасности положила в холодильник, где полицейские хранят свою еду.

В Елисейский дворец неизвестные отправили письмо с человеческим пальцем, сообщило издание Valeurs actuelles.

Оказалось, что письмо было получено за несколько дней до национального французского праздника в честь Дня взятия Бастилии, который отмечается 14 июля. После получения жуткой посылки служба безопасности убрала палец в холодильник. Как отмечает источник издания, там полицейские хранят свою еду.

Вскоре удалось установить личность человека, которому принадлежит палец.

«Человек, которому принадлежит ампутированный палец, уже идентифицирован», — сказано в материале.

Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем житель Троицка подарил девушке взрывчатку в коробке из-за безответной любви.