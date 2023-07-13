🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: благоприятный день для новых проектов и работы в целом.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 июля, будут преобладать мощные энергии. Они благоприятно скажутся на каждом представителе зодиакального круга. В этот день хорошо закладывать фундамент новых долгосрочных дел.

♈ Овны

Используйте свои разгоревшиеся эмоции правильно. Позвольте себе быть увиденными, услышанными и понятыми, Овны. Но все же следуйте больше логике, нежели чувствам. Это ваш рецепт успеха на сегодня. Ваша приверженность целям проверяется божественными силами просто для того, чтобы убедиться, что вы знаете, о чем просите и на что вы готовы.

Космический совет: руководствуйтесь сегодня логикой, а не чувствами.

♉ Тельцы

Удача скоро будет на вашей стороне, Тельцы. Так как же вы собираетесь извлечь из нее максимальную пользу? Путь, на который вы сейчас встали, приведет вас в нужное место. Идите за своим факелом сквозь темную ночь с мужеством и силой.

Космический совет: продолжайте идти вперед, пока не найдете свой свет.

♊ Близнецы

Готовы ли вы что-то менять в своей жизни, Близнецы? Вселенная поможет вам определиться в своих намерениях, однако будьте готовы к различным ситуациям. Держите жало подальше сегодня и используйте свои лучшие навыки, чтобы уверенно плыть по течению.

Космический совет: пора определиться с планами на будущее.

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♋ Раки

Преодолевайте свои страхи быть осужденными и посмотрите, какую ценность вы добавляете ко всему, к чему прикасаетесь. Ваши ангелы хотят, чтобы вы знали — вам не нужно пытаться всем угодить, чтобы быть хорошим человеком. Когда вы начинаете осознавать свою ценность, вы понимаете, что все это время вас сдерживали только страхи, Раки. Ваши прошлые ошибки и методы работы, возможно, раньше не приносили плодов. Но теперь вы стали мудрее и точно знаете, с чего начать.

Космический совет: посмотрите, какую ценность вы добавляете ко всему, к чему прикасаетесь.

♌ Львы

В вашей жизни скоро произойдет мощный сдвиг, Львы. Возможно, в прошлом вам требовались некоторые корректировки. Но теперь, когда ситуация немного стабилизировалась, вы можете пересмотреть свой план. Знайте, что ангелы посылают вам поддержку и помощь в это трудное время. Все ответы, которые вам нужны, постепенно приходят.

Космический совет: оставайтесь собой — перед вами обязательно откроются двери с новыми возможностями.

♍ Девы

Что-то блокирует ваше полное видение, Девы. И это могут быть ваши эмоции сегодня. Ваша личная жизнь и работа могут нуждаться в некотором большем равновесии, поэтому поберегите свои резервы и спросите себя, в чем вы нуждаетесь, чтобы наступил баланс.

Космический совет: все сферы жизни должны находиться в равновесии и дополнять друг друга, а не исключать.

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♎ Весы

С уверенностью принимайте все, с чем вы столкнетесь сегодня. Продолжайте свой путь к финишу, Весы, но помните, чтобы не запнуться по дороге, нужно соблюдать правила безопасности. Жесткий цикл подходит к концу — впереди еще одна небольшая дистанция.

Космический совет: все ваши труды обязательно окупятся.

♏ Скорпионы

С чем бы вы ни боролись в последнее время, пришло время понять, что некоторые ситуации волшебным образом разрешаются сами собой. Помните о разнице между вашей гордостью и вашими границами, Скорпионы. Придерживайтесь последнего, но будьте достаточно умны, чтобы маневрировать в первом.

Космический совет: не нужно постоянно пытаться все довести до совершенства.

♐ Стрельцы

Вас ждет новая глава в жизни, Стрельцы. Все, что нужно сделать, это пройти ее уверенно. Вы сможете извлечь из этого путешествия максимальную пользу, и, самое главное, у вас есть все для этого. При необходимости вносите небольшие коррективы в процессе, подобно тому, как вы создаете вкус любимого блюда, когда готовите на ходу.

Космический совет: на вашем пути появляются новые горизонты для роста и развития.

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♑ Козероги

Плавайте в своем аквариуме, занимайтесь своими делами, ешьте любимую еду, переведите телефон в режим «Не беспокоить». Просто делайте то, что заставляет вас чувствовать себя собой. Это не роскошь, это необходимость сегодня, Козероги.

Космический совет: проведите день максимально лениво — и не вздумайте себя корить за это.

♒ Водолеи

Что держит вас в петле драмы и беспокойства, Водолеи? Иногда жизнь приводит нас в место, где буквально царит хаос. А бывают моменты, когда мы думаем, что крошечный лежачий полицейский может быть самой большой горой, на которую мы когда-либо поднимались. Первое — это часть жизни, а второе — наше мышление. Потратьте некоторое время на обдумывание этой темы.

Космический совет: не драматизируйте по каждому неприятному поводу.

♊ Рыбы

Нацеливаться на золотую жилу и зацикливаться на грязи на дороге — противоречивое мышление. Зная об этом, что вы будете делать, чтобы двигаться вперед? Ваши ангелы приветствуют вашу смелость продолжать движение, так что пристегнитесь и садитесь за руль. Конечная остановка — счастье.

Космический совет: как только вы проясните свои цели, вам будет легче изменить свое мышление.

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