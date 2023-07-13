В Туапсе возбудили уголовное дело после пропажи четырех жителей из-за разгула стихии

Фото, видео: Telegram / СУ Следственного комитета по Краснодарскому краю / kubansledcom; 5-tv.ru

За сутки там выпала почти трехмесячная норма осадков. Многие улицы затопило.

В Туапсе возбудили уголовное дело по факту исчезновения четырех человек после резкого ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, в минувшую ночь сильный ливень смыл один из частных домов в поселке Тюменский в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. В тот момент в доме находились трое: 23 и 19-летний девушки, а также 15-летний подросток. Потоком воды смыло в море и машину местного 67-летнего жителя, он находился внутри салона авто в этот момент.

«С целью установления местонахождения пропавших продолжается проведение масштабных поисково-спасательных мероприятий в акватории Черного моря, а также вдоль прибрежной линии. К поискам органами следствия привлечены сотрудники поисково-спасательного подразделения МЧС России по Краснодарскому краю и полицейские», — сообщили в Следственном комитете.

В июле непогода обрушилась на ряд регионов России. Так, в Магаданской области выпал первый июльский снег. Резкое похолодание до минус трех градусов наступило после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток практически не прекращался ливень, были подтоплены улицы.

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Погода разбушевалась также в Липецкой, Воронежской и Тюменской областях. Но больше всего от удара стихии пострадал юг России. Режим повышенной готовности введен и в Анапе из-за надвигающегося циклона

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