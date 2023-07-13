Число сгоревших домов в уральском поселке достигло 40

Фото, видео: www.globallookpress.com / S Jonasson / FLPA; 5-tv.ru

На борьбу с природным пожаром брошены все силы. Местных жителей эвакуируют.

Критическая ситуация складывается в Свердловской области. Там все силы брошены на борьбу с природным пожаром, который дошел до одного из сел — Шайдуриха. Пламя настолько мощное, что строения сгорают за несколько минут. Уже уничтожены минимум 40 домов. Люди едва успевают собрать необходимые вещи и эвакуироваться. Некоторые остаются и помогают спасателям.

Тушению мешает сухая жаркая погода и ураганный ветер. Уехать из села тоже проблематично. Все в дыму, видимость — практически нулевая. Рядом с населенным пунктом образовалось кольцо из огня и ограничено движение. Тем не менее уже удалось вывезти сотни человек, из них около 40 детей.

Из Екатеринбурга направлена дополнительная группировка спасателей и противопожарный вертолет Ми-8.