Россия стала крупнейшим в мире импортером автомобилей из Китая

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

Только за пять месяцев нынешнего года в страну ввезли почти 300 тысяч машин.

Россия стала крупнейшим в мире импортером китайских автомобилей. Только за пять месяцев этого года в страну ввезли почти 300 тысяч машин. В денежном выражении это больше трех с половиной миллиардов долларов. Такие данные приводит Bloomberg.

Для сравнения, второму по количеству импортеру — Мексике — поставили машин почти в два раза меньше. Также в списке самого массового ретейла китайского автопрома — Бельгия, Австралия и Великобритания.