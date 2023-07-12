Воздушный шар с людьми повис на ЛЭП и загорелся под Липецком

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Линия электропередачи была быстро обесточена. Чем все закончилось?

Воздушный шар с пятью пассажирами зацепился за высоковольтную линию в районе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк», после чего загорелся. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба правительства Липецкой области.

Эта линия электропередачи (ЛЭП) была обесточена. Отмечается, что она является транзитной, поэтому ее обесточивание не привело к отключению света в домах.

Известно, что пассажиры летательного аппарата самостоятельно потушили начавшееся возгорание. На место инцидента оперативно прибыли спасатели и спустили всех пассажиров воздушного шара. Никто не пострадал.

Фото: Telegram / Пресс-служба Правительства Липецкой области / lipobl

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в начале июня во время экскурсии в Дагестане над Махачкалой упал воздушный шар. Предварительно, парящий аппарат врезался в гору Тарки-Тау. По факту произошедшего проводится проверка.