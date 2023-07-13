«Большой страх»: Самойлова объяснила, почему не решается рожать пятого ребенка

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

Определиться со всем блогеру и модели помог сон, о котором она честно поведала публике.

Блогер, модель и бизнесвумен Оксана Самойлова призналась, почему не решается на рождение пятого ребенка. Хотя в последнее время эта мысль ее все чаще стала настигать. В соцсети она поведала, что ей приснился недавно сон, что она снова беременна. Это, по словам звезды, вызвало у нее в сновидении панику. Однако после пробуждения она поняла, почему так этого боится.

Оказалось, что знаменитость, во-первых, опасается не справиться с таким количеством детей, а во-вторых ее пугает возможное осуждение общественности. Ведь для нее самой непривычно видеть многодетные семьи. Она считает это очень странным.

«Я не знаю, как справиться с пятью детьми. Мне кажется, что это невозможно физически. Второй большой страх — что меня осудят. Потому что даже для меня пять детей — это очень много. И эти люди, у которых пятеро детей, они мне кажутся странными. Но при этом я хочу еще ребенка», — поделилась Самойлова.

В семье Самойловой и рэпера Джигана растут четверо детей: дочери Ариела (2011), Лея (2014), Майя (2017) и сын Давид (2020).

Впрочем, не так давно семейная идиллия едва не пошла крахом из-за пагубных пристрастий главы семейства. Джигану после ссоры с Самойловой даже пришлось какое-то время жить отдельно. Ради сохранения семьи рэпер завязал с алкоголем и курением и теперь все свободное время проводит с близкими, восстанавливая подмоченную репутацию примерного отца и мужа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как раскрылась схема Оксаны Самойловой по обману интернет-пользователей.

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