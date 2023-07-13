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В компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft и других корпораций технологической сферы.

Миллиардер и американский бизнесмен Илон Маск анонсировал создание компании по разработке искусственного интеллекта под названием xAI.

«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», — написал он в Twitter, владельцем которого также является.

Сотрудниками новой компании станут экс-работники Google, Microsoft, а также других корпораций из технологической сферы. В ближайшее время Маск намерен организовать встречу, в ходе которой ответит на все интересующие публику вопросы о новой компании.

До этого стало известно, что компания Маска Neuralink получила разрешение на клинические испытания чипов для мозга на людях. Нейрочип позволит передавать сигналы мозга по Bluetooth. Им можно будет управлять с помощью компьютера или смартфона. Капсула будет крепиться за ухом, подобно слуховому аппарату и в мозг будут идти нитевидные электроды, которые в четыре раза тоньше человеческого волоса.

Как отмечал сам Маск, эта технология позволит контролировать гормоны, справляться с тревожностью и даже сможет заставить мозг работать эффективнее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Илон Маск заработал за полгода.