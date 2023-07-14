Падшие женщины на сцене МХТ им. Чехова: премьера спектакля «Жизель Ботаническая»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Постановка повествует о трагичной судьбе советских женщин, продающих свое тело в послевоенном Ленинграде.

Премьерой спектакля «Жизель Ботаническая» режиссера Никита Кобелева по произведениям Эдуарда Кочергина завершился 125-й юбилейный сезон МХТ им. Чехова. Постановка рассказывает о «ботанических девушках», торгующих своим телом в послевоенное время и вместе воспитывающих дочку погибшей подруги Даши, тем самым реализовывая в маленькой девочке свои мечты и таланты, которые им так и не удалось осуществить.

«Мне очень важно было восприятие этой профессии, то, чем они занимаются, разрушать постоянно в голове у зрителя. Можно через грязь это показать, можно через юмор показать, можно показать через боль, можно показать через такую иронию, можно показать так, что они чуть ли не святыми становятся. И мне очень важно работу восприятия зрителя проделать по отношению к женщине-проститутке. Как они меняются, мне кажется, в глазах. <…> Это такое подводное течение спектакля. Я думал о том, как их будут воспринимать. И там построены эти буйки, метки, когда мы должны поменять вдруг восприятие», — эксклюзивно отметил режиссер Никита Кобелев в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По признанию Ксении Тепловой, исполнившей одну из ролей, когда во время подготовки к спектаклю она читала рассказы Эдуарда Кочергина, актриса в прямом смысле не могла сдержать слез.

«Несчастные женщины, у большинства из них нет и никогда не будет детей, нет и никогда не будет семьи, нет нормальной жизни и никогда ее не будет, изуродованные судьбы, и они сделали доброе дело, воспитали девочку, и она вырвалась из этой среды, и она добилась успехов, и она будет жить той жизнью, которой у них никогда не будет. Вот это меня, конечно, поразило, это такой контраст», — поделилась своим мнением Теплова.

Как считает актриса, девочка, которую воспитывают представительницы древнейшей профессии, смогла пробудить в них материнский инстинкт и тем самым помочь обрести им смысл жизни.

Светлана Колпакова убеждена, что нелегкие жизненные обстоятельства, в которых оказалась ее героиня, взрастили в ней твердость и силу духа, и через боль и слезы она переносит все трудности, что важно — с улыбкой на лице.

«Моя героиня Лидка, которая не сломалась, ее не сломила такая трагическая судьба мужа, и она выносит все это, так скажем, все эти тяготы судьбы с улыбкой на лице», — отмечает актриса.

За все время спектакля на сцене присутствует лишь один мужчина, которого играет Артем Соколов. Он и является голосом самого автора.

«Это воспоминание главного героя, автора, мальчика. То, как он помнит свое детство, этих людей, которые его окружали тогда. Как Эдуард Кочергин их запомнил и пронес через всю жизнь, написав сейчас о них в своих рассказах. Это люди удивительные со сложной судьбой», — отметил актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МХТ им. Чехова наградили молодых режиссеров.