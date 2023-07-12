Ковальчук указал на важность оказания помощи библиотекам из новых регионов РФ

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В Санкт-Петербурге состоялось первое заседание Попечительского совета Российской национальной библиотеки. Какие вопросы обсуждались?

Библиотекам из новых регионов России тоже необходимо оказывать помощь. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт», председатель Попечительского совета Российской национальной библиотеки (РНБ) Михаил Ковальчук.

Сегодня в Санкт-Петербурге в среду состоялось первое заседание Попечительского совета РНБ. В его основные задачи будут входить создание стратегии развития библиотеки, участие в научной и общественной деятельности, а также сотрудничество с другими учреждениями.

Так, на пресс-подходе с министром культуры РФ Ольгой Любимовой он отметил, что Российская национальная библиотека является достоянием страны, одной из крупнейших книжных сокровищниц мира.

«Здесь содержится более 40 миллиона экземпляров в хранении, огромное количество уникальных рукописей. Каждый год сюда поступает еще 300 тысяч книг. Через какое-то количество лет их негде будет хранить, поэтому обсуждение развития библиотеки на долгие годы вперед определяет дальнейшую перспективу», — подчеркнул он.

Ковальчук отметил, что к России после вхождения в состав страны новых регионов добавились еще 1047 библиотек.

«Очень важно оказание помощи методической стране в целом и нашим четырем новым регионам, присоединенным не так давно к Российской Федерации. Уже 1047 новых библиотек добавились к нам в новых регионах. Поэтому важнейшая вещь, что есть опорная точка, такая как РНБ», — сказал он.

Ковальчук также добавил, что РНБ также рассмотрит свою деятельность и в рамках отношений России и Белоруссии. Он рассказал, что госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев представил ряд книг, изданных двумя странами, которые раскрывают их «близость, военную общность, ратные подвиги».

Ранее, писал 5-tv.ru, Михаил Ковальчук назначен также президентом Политехнического музея.