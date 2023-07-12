«Для кого хранились?» — Военкор Коц о количестве боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

Анастасия Бурмистрова 1 140 0

Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» хранила тонны боеприпасов на складах, когда они нужны были на передовой

«Для кого хранились?» — Военкор Коц о количестве боеприпасов у ЧВК «Вагнер»

Фото: Минобороны РФ

Журналист привел конкретные данные по оружию, которое было у компании.

Военный корреспондент Александр Коц привел конкретные данные по переданному вооружению Минобороны от ЧВК «Вагнер». Конкретику по номенклатуре он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так, на складах компания хранила:

  • снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 мм, 122 мм) и ствольной (152 мм, 122 мм, 100 мм) артиллерии;
  • осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков;
  • выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы;
  • более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов;
  • более пяти миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;
  • почти 88 тысяч ручных гранат всех типов.

Журналист отметил, что все это вооружение необходимо было нашим бойцам в ходе спецоперации.

«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» — задался вопросом Коц.

О передаче боеприпасов и тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» российской армии стало извсетно в среду, 12 июля. В Минобороны отметили, что вся техника пройдет техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры переданной техники от ЧВК «Вагнер».

Новости партнеров

Новости СМИ2