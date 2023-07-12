Военкор Коц: ЧВК «Вагнер» хранила тонны боеприпасов на складах, когда они нужны были на передовой

Фото: Минобороны РФ

Журналист привел конкретные данные по оружию, которое было у компании.

Военный корреспондент Александр Коц привел конкретные данные по переданному вооружению Минобороны от ЧВК «Вагнер». Конкретику по номенклатуре он опубликовал в своем Telegram-канале.

Так, на складах компания хранила:

снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 мм, 122 мм) и ствольной (152 мм, 122 мм, 100 мм) артиллерии;

осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков;

выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы;

более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов;

более пяти миллионов боеприпасов к стрелковому оружию;

почти 88 тысяч ручных гранат всех типов.

Журналист отметил, что все это вооружение необходимо было нашим бойцам в ходе спецоперации.

«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» — задался вопросом Коц.

О передаче боеприпасов и тяжелой военной техники от ЧВК «Вагнер» российской армии стало извсетно в среду, 12 июля. В Минобороны отметили, что вся техника пройдет техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры переданной техники от ЧВК «Вагнер».