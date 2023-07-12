Военкор Сладков: у ЧВК «Вагнер» нашли минимум тысячу тонн боеприпасов

Фото: Минобороны РФ

Журналист отметил, что, несмотря на это, основатель компании жаловался на отсутствие оружия у его бойцов.

Два склада боеприпасов, расположенных в Ростове и Воронеже, передала ЧВК «Вагнер» российской армии. Подробностями о переданном оружии поделился военный корреспондент Александр Сладков.

«Если перевести последнюю цифру в снаряды, 1100 тонн примерно равно 25 тысяч снарядов. Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» — отметил Сладков в своем Telegram-канале.

Прежде стало известно, что, помимо снарядов и стрелкового оружия, ЧВК «Вагнер» передала российской армии танки, реактивные системы залпового огня, зенитные ракетно-пушечные комплексы, самоходные артиллерийские установки, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, автомобильную технику и стрелковое вооружение.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры переданной Минобороны РФ техники от ЧВК «Вагнер».