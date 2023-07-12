С пользой для организма: какие продукты притупляют чувство голода

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Не набрать лишние килограммы и при этом чувствовать себя сытыми помогут несколько продуктов.

Нередко бывает, что спустя непродолжительное время после приема пищи опять хочется есть. Тогда возникает тревога за лишние килограммы. Гастроэнтеролог Алла Неруллина рассказала, что существуют продукты, которые подавляют чувство голода и при этом приносят пользу организму.

В беседе с изданием Газета.ру отнесла к таким продуктам фрукты, богатые клетчаткой. Например, яблоки. Они отлично притупляют чувство голода, способствуют поддержанию оптимальной микрофлоры кишечника, нормализуют уровень сахара в крови.

Гастроэнтеролог отметила, что орехи также богаты клетчаткой, но они являются калорийным продуктом, поэтому их следует употреблять в меру. Также при потреблении авокадо в сочетании с клетчаткой ощущение сытости усиливается, а риск переедания уменьшается.

Добавка имбиря к чаю или пище может уменьшить аппетит благодаря гингеролу — веществу, содержащемуся в корневище плода. Оно помогает снизить показатель гормона жировой ткани, а это влияет на уменьшение аппетита. Зеленый чай также помогает уменьшить аппетит и способствует хорошему обмену веществ.

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