Минобороны сообщило о завершении приема военной техники от ЧВК «Вагнер»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; Минобороны РФ; 5-tv.ru

В ведомство передается все вооружение, которое было у компании.

Передача военной техники и вооружения от ЧВК «Вагнер» в Минобороны завершается. Об этом сообщают в оборонном ведомстве.

«Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения», — говорится в сообщении.

Так, в Вооруженные силы поступили:

танки Т-90, Т-80, Т-72Б3;

реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган»;

зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь»;

самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» 122-мм, 2С3 «Акация» 152-мм, 2С5 «Гиацинт» 152-мм, 2С4 «Тюльпан» 240 мм;

гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры;

автомобильная техника и стрелковое вооружение.

Кроме того, были переданы более 2,5 тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия. Отмечается, что среди переданной техники есть десятки единиц, которые ни разу не применялись в боевых условиях.

«Тяжелая гусеничная техника, самоходные артиллерийские установки большой мощности и танки свозятся на полевые базы колесными тягачами на тралах с целью не допустить повреждения асфальтированных дорог. Колесная техника прибывает своим ходом», — добавится в сообщении.

Вся техника пройдет техническое обслуживание и подготовку для использования по предназначению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что содержание ЧВК «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.