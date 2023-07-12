Режиссера Александра Митту выписали из больницы после экстренной госпитализации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; © РИА Новости / Валерий Левитин; 5-tv.ru

Деятель культуры находился в больнице имени Боткина с 3 июля.

Режиссер Александр Митта выписался из больницы, куда был госпитализирован ранее. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил его сын Евгений.

«Хорошее состояние, все в порядке», — рассказал наследник.

Накануне стало известно, что у режиссера произошел микроинсульт, а также было выявлено онкологическое заболевание, которое дало осложнение на внутренние органы. По словам сына, Александр Наумович хорошо себя чувствует. Информацию о выявленных недугах он не комментировал.

Александр Митта попал в городскую больницу имени Боткина 3 июля. Изначально в прессе писали о серьезных проблемах со здоровьем режиссера, однако его сын Евгений опроверг эту информацию. По его словам, артист отправился в больницу по собственному желанию, чтобы пройти обследование.

Ряд Telegram-каналов без ссылок на источники сообщал, что у Александра Митты обнаружили несколько болезней, связанных с сердцем и артериями, а также с потерей памяти. Но все эти новости его сын также опроверг.

Ранее 5-tv.ru писал, как сын Митты ответил на слухи о страшных заболеваниях отца.