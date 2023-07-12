Генпрокуроры России и Китая обсудили пути борьбы с киберпреступностью

Фото, видео: 5-tv.ru

Представители РФ и КНР по итогам встречи подписали соглашение о продолжении совместной работы.

Борьба с киберпреступностью, экстремизмом и другими криминальными вызовами одинаково актуальны для России и КНР, и схожесть подходов к противодействию этим угрозам лишь подчеркивает тесную связь между странами. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с китайским коллегой Ин Юном, по приглашению которого прибыл в Пекин с рабочим визитом.

Они также подписали соглашение о продолжении практики обмена опытом и взаимного профессионального обучения.

Межведомственное взаимодействие выстраивается между Россией и Китаем в рамках пяти программ сотрудничества. Координируется совместная работа и в других международных форматах, в том числе ООН, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и АТЭС.