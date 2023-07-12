На земле, в воздухе и море: G7 пообещала обеспечить Украину передовым оружием

G7 пообещала обеспечить Украину современным оружием на земле, в воздухе и море

Фото: www.globallookpress.com / President Joe Biden Off

«Большая семерка» намерена передать ВСУ дальнобойное вооружение и это далеко не все.

G7 пообещала всесторонне обеспечить Киев современным вооружением, чтобы боевики ВСУ могли постоять за себя в воздухе, на земле и море. Информация об этом следует из совместной декларации об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

Группа семи планирует нарастить поставки оружия украинским нацистам, особое внимание уделив средствам противовоздушной обороны, артиллерии, дальнобойным ракетам и боевой авиации.

«Мы будем работать с украинской стороной над расширенным пакетом обязательств и договоренностей в области безопасности», — цитирует документ агентство France-Presse.

В тексе отмечается, что в случае возникновения новых угроз, в частности со стороны России, Незалежная должна обладать возможностью защищать свои территории и суверенитет.

«Большая семерка» также заверила, что поспособствует развитию и наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса страны. Обучение боевиков ВСУ и предоставление разведывательной информации, а также совместная работа в киберсфере тоже входят в планы G7.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили устроить выставку пораженной техники у посольств стран НАТО.