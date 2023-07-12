В России предложили устроить выставку пораженной техники у посольств стран НАТО

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Разбитые и сгоревшие «экспонаты» хотят расположить у представительств тех государств, которые поставляют вооружение на Украину.

В Госдуму поступило поручение организовать выставку разбитой Вооруженными силами РФ натовской техники в зоне спецоперации. Сообщение об этом появилось на сайте нижней палаты.

Идею предложила группа парламентариев. Инициатива предполагает расположение разбитых «экспонатов» у посольств стран Запада, которые поставляют вооружение украинским нацистам.

Комитет Госдумы по обороне должен проработать предложение о выставке военной техники.

Днем ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что с начала анонсированного контрнаступления ВСУ в зоне проведения спецоперации было уничтожено порядка трех тысяч единиц военной техники, в том числе западной. Российскими силами всего за несколько недель были ликвидированы, в частности, 14 таков Leopard производства Германии и 12 американских БМП Bradley.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что британский министр обороны жестко поставил на место Украину.