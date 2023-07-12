В России могут легализовать онлайн-продажу алкоголя

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В Минпромторге оценили возможность реализации такого проекта.

Минпромторг РФ поддержал инициативу сенатора Андрея Клишаса о легализации онлайн-продажи алкогольной продукции. Отмечается, что проект предусматривает введение соответствующего уровня безопасности и контроля за продажей и приобретением алкоголесодержащих товаров.

Заместитель главы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов в беседе с агентством ТАСС уточнил, что сейчас закон находится на рассмотрении ответственных ведомств. Проект предусматривает разрешение продажи алкоголя в Сети и привлечение для этого большого количества интернет-продавцов.

«В конце июня Минпромторг этот законопроект концептуально поддержал»,— прокомментировал он.

По словам Евтухова, для реализации проекта необходимо обеспечить соответствующий уровень контроля за оборотом алкоголя, а это, в целом, не так сложно. Он в заключение добавил, что в России имеются все необходимые инструменты для эффективного регулирования в данной сфере, а также снижения потребления алкоголя гражданами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, разрешат ли продажу алкоголя в duty free на внутренних рейсах в РФ.