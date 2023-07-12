Число подтопленных в Туапсинском районе Кубани дворов увеличилось до 650

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Всего в зоне затопления оказались 11 населенных пунктов.

В МЧС сообщили о росте числа подтопленных дворов в Туапсинском районе Краснодарского края. Их количество увеличилось до 650 придомовых территорий. При этом вода проникла в 290 жилых зданий. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Всего в зоне затопления оказались 11 населенных пунктов, отметили в ведомстве. К устранению последствий были привлечены 268 человек, а также 66 единиц техники. Кубанские земли были затоплены в результате проливных дождей, начавшихся в начале июля.

Депутат Государственной Думы от Краснодарского края Сергей Алтухов в своем Telegram-канале написал, что в районе подтопления организована раздача воды местным жителям. Проводится оценка ущерба.

В регионе были развернуты шесть пунктов размещения для пострадавших.

Ранее 5-tv.ru писал, что число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек.