В МВД рассказали о депортации семи тысяч нарушителей-иностранцев в июне

МВД: из России было депортировано семь тысяч иностранцев-нарушителей за июнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Пресс-служба МВД; 5-tv.ru

В России завершился первый этап комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2023».

Около семи тысяч нарушителей-иностранцев были депортированы из России в июне в рамках первого этапа комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал — 2023». Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В отношении иностранных граждан принято порядка семи тысяч решений об административном выдворении и депортации за пределы Российской Федерации», — приводит ее слова «МВД Медиа».

Также было возбуждено более двух тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, незаконным оборотом оружия и незаконным пересечением государственной границы.

«Сотрудниками территориальных органов МВД России и ФСБ России выявлено порядка 45 тысяч нарушений миграционного законодательства. В том числе более 33 тысяч нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранных граждан на территории нашей страны. Задокументировано свыше 12 тысяч нарушений порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности», — добавила Волк.

В ходе операции было также выявлено 273 лица, находящихся в федеральном и международном розыске.

Ранее, 20 марта, глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году раскрываемость тяжких преступлений приблизилась к 100-процентной.

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; Пресс-служба МВД, Дума ТВ; 5-tv.ru

«Правоохранительными органами установлены лица, совершившие свыше миллиона уголовно наказуемых деяний, в 90% случаев усилиями сотрудников полиции. Повысилась раскрываемость, в том числе по тяжким и особо тяжким составам. При этом по наиболее опасным посягательствам против личности — убийствам, изнасилованиям, фактам причинения тяжкого вреда здоровью — она превышает 95%», — сказал он на ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России.

До этого, 19 октября 2022 года, Колокольцев отмечал, что раскрываемость преступлений в России превзошла показатели советского периода.

«Тенденция сокращения наиболее опасных видов криминальных посягательств отмечается уже несколько лет. Одновременно повысилась общая раскрываемость преступлений. На уровне свыше 95% находится результативность установления виновных по убийствам, разбойным нападениям, умышленным причинениям тяжкого вреда здоровью. У нас сегодня раскрываемость убийств — почти 99%. В советское время такого не было», — отметил глава МВД во время выступления в Госдуме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ФСБ «накрыла» клинику, через которую украинцы приезжали в РФ по «липовым» справкам.