Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Сколько стоили процедуры артистки и для чего она их делала?

Певица Надежда Бабкина всегда открыто признавалась в том, что делает пластические операции. Недавно она рассказала о своей последней процедуре — круговой подтяжке лица. Хирург Мария Ситникова раскрыла стоимость этой операции и предположила, какие другие изменения во внешности могла выбрать артистка. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

По словам специалиста, Бабкина решила сделать круговую подтяжку лица, чтобы избавиться от признаков старения. Стоимость такой операции начинается от 400 тысяч рублей.

«Круговая подтяжка лица — это перемещение тканей. Во время операции производится ушивание мышечного слоя лица, перераспределение и удаление растянутой кожи. Один из явных возрастных признаков — дряблая кожа на нижней трети лица. Подтяжка лица избавляет от этих изменений», — рассказала хирург.

Врач также предположила, что Бабкина могла сделать верхнюю и нижнюю блефаропластику, чтобы придать своему взгляду свежесть и открытость. Примерная стоимость этой процедуры составляет 150 тысяч рублей.

Блефаропластика — это операция по коррекции век, в ходе которой хирург удаляет излишки кожи верхних и нижних век, а также избавляется от жировых грыж, которые образуют мешки под глазами.

Надежда также могла решиться на платизмопластику, которая привела бы к подтянутой шее и четкому овалу лица. Стоимость такой операции начинается от 200 тысяч рублей.

Кроме того, специалист предположила, что артистка не обходится без косметологических процедур. Мезотерапия, биоревитализация, инъекции филлеров и ботокса — все эти процедуры проводятся курсами, стоимость которых начинается от 50 тысяч рублей.

Посмотрев на свежие фотографии Бабкиной, Ситникова пришла к выводу, что певица отлично выглядит для своего возраста. Однако есть некоторые аспекты в ее внешности, которые, по мнению врача, можно улучшить. В частности, она считает, что результат последней подтяжки у артистки получился посредственным. Это связано с тем, что хирург, стремясь достичь идеального овала лица, перетянул ткани и это лишило ее выразительности.

Заметно, что Бабкиной не так легко улыбаться. А в процессе разговора ее мимика остается практически неподвижном. Со временем ткани расслабятся и ее лицо станет более естественным. Врач порекомендовала певице продолжать заботиться о своей коже, отдавая предпочтение процедурам ухода и ограничивая использование филлеров, так как у женщин в зрелом возрасте они могут вызывать отечность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Надежда Бабкина рассказала, что фильм «Чебурашка» довел ее до слез.