Пожар произошел на территории нефтяного предприятия в Нижегородской области

Фото, видео: Telegram / МЧС Нижегородская область; 5-tv.ru

Что стало причиной происшествия?

Пожар произошел на территории нефтехимического предприятия «СИБУР-Нефтехим» в городе Дзержинск Нижегородской области. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

На видео можно заметить факельное горение, которое возникло после разгерметизации устройства с химическим веществом и кислородом. На место выехали пожарные МЧС.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Люди эвакуированы. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара и ликвидации его последствий задействовано 22 единицы техники и 72 человека», — говорится в сообщении регионального ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар произошел в Екатеринбурге. Над городскими районами поднялся густой черный дым. Зарево от огня было видно за несколько километров.