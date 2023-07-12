Песков ответил на сообщения о планах ЧВК «Вагнер» заполучить ядерное оружие

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Такую информацию распространил киевский режим. Что на это ответили в Кремле?

В Кремле отреагировали на сообщения Киева о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» в рамках попытки мятежа якобы хотели получить доступ к ядерному оружию. В беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждения Киева на эту тему вбросом.

«У Кремля нет такой информации. Похоже на очередной вброс», — прокомментировал он.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что частная военная компания в рамках попытки реализации мятежя якобы захватила склад в городе Воронеж, на котором хранится российское ядерное вооружение. По словам начальника украинской разведки, бойцы «Вагнер» хотели присвоить некоторую долю снарядов себе.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 23 июня обвинил Минобороны РФ в нанесении удара по его тыловым лагерям и призвал бойцов к вооруженному мятежу. В военном ведомстве его сообщение опровергли, назвав провокацией.

Затем 24 июня колонны частной военной компании вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы. Остановить мятеж удалось в тот же день в результате переговоров Пригожина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Диалог велся под контролем главы РФ Владимра Путина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны Белоруссии будет обучать военных совместно с ЧВК «Вагнер».