«Думали, рассуждали»: Нарышкин сообщил о переговорах по Украине с главой ЦРУ

Директор СВР Нарышкин: вместе с главой ЦРУ думали, что делать с Украиной

Фото: Щербак Александр / ТАСС

В СВР считают, что предлогом для разговора с американской стороны стали события 24 июня, произошедшие на юге России.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что в июне между ним и главой ЦРУ Уильямом Бернсом состоялся телефонный разговор по вопросу Украины. Подробности диалога он раскрыл в баседе с агентством ТАСС.

Нарышкин отметил, что американский коллега обратился к нему с вопросами о событиях 24 июня. Однако, глава СВР считает, что данная тема была лишь предлогом для обсуждения обстановки на Украине.

«Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — прокомментировал Нарышкин.

По словам директора российской разведывательной службы, телефонный разговор продолжался около часа. Он отметил, что в рамках беседы предложений об очной встречи не прозвучало. Однако продолжение контрактов не исключено.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыта цель секретного визита главы ЦРУ в Киев.