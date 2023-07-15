«Основа основ»: в Ярославле завершился кинофестиваль «В кругу семьи»

Фото, видео: 5-tv.ru

Основная цель — продвижение фильмов, посвященных традиционным семейным ценностям.

XVIII Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи» прошел в Ярославле. По красной ковровой дорожке прошли такие звезды театра и кино как Федор Добронравов, Владимир Сычев, Егор Бероев и Ксения Алферова, Егор и Дарья Корешковы, Андрей Чадов с супругой Анастасией, Валерий Пономаренко, Ольга Кабо и другие.

За яркими моментами наблюдала съемочная группа 5-tv.ru во главе с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

«Ярославль — он же разный. И исторический, и современный. И мне очень нравится именно вот это сочетание, потому что фестиваль „В кругу семьи“ такой же. Он и о традициях, но в современном понимании. Нам хотелось создать именно профессиональный фестиваль, который не только бы собирал единомышленников со всего мира, но и который с точки зрения атмосферы заряжал бы людей любовью и радостью. И самое главное сделать, чтобы человек почувствовал, что он кому-то нужен», — подчеркивает президент программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец.

Ксения Алферова перед церемонией открытия призналась, что для нее семейное кино ассоциируется с советским, и неважно, взрослое оно или детское, главное, что это фильмы про настоящих людей. А Владимир Сычев отметил, что не в первый раз посещает фестиваль, поскольку его манит сама атмосфера.

«Семья — лично для меня это самое главное, что может быть. Поэтому и атмосфера здесь семейная, и нравится мне здесь находиться и приезжать сюда вновь и вновь. <…> Есть же фильмы, которые учат не только детей, но и взрослых чему-то. Поэтому здесь как раз есть фильмы, которые чему-то учат детей, чему-то учат взрослых. И скажем так, все семьи обретают от этого плюсы определенные», — объяснил актер.

Федор Добронравов убежден, что все, что происходит в жизни человека, начинается с семьи, и даже сравнил ячейку общества с маленьким государством. Похожего мнения придерживается и Алика Смехова.

«Я думаю, самое главное в семейном кино — это тот месседж, который он должен нести обществу. Потому что если не говорить сухим языком, что семья — это ячейка общества, то на самом деле это есть основа основ, то, на чем мы стоим. То, что дает нам силы, уверенность, вдохновение, смысл жизни», — убеждена актриса.

В конкурсной программе фестиваля были представлены фильмы из девяти стран: Белоруссии, Индии, Ирана, Италии, Казахстана, Мексики, Сербии, Узбекистана и, безусловно, из России. Работы оценивало международное жюри, куда вошли заслуженный артист Сербии, сценарист и продюсер Йован Маркович, лауреат национальных и международных киноконкурсов, индийский кинорежиссер Парадип Курбах, отборщик фильмов для престижных кинофорумов из Мексики Рафаэл Марин, ведущие кинопродюсеры Константин Елкин и Артем Виткин, а председателем жюри стал незаменимый народный артист России Станислав Любшин, который в этом году отметил 90-летие.

«На фестивале я была несколько раз, причем фестиваль часто проходил в других городах. Начиналось все в Москве, я помню, как это начиналось, и это здорово, что фестиваль имеет такую длительную и долгую традицию быть, просто быть, радовать зрителей, радовать коллег, радовать артистов. Потому что встреча друг с другом — это всегда очень неожиданно и всегда приятно. Потому что мы разлучены в силу профессии: кто-то уезжает на гастроли, кто-то на съемке», — отмечает Ольга Кабо.

Гран-при Фестиваля получил фильм «Дорога к дому» режиссера Ивана Шерстникова. В категории «Лучшая режиссерская работа» выиграла российская картина «РайЦентр», а в номинации «Лучшая операторская работа» — индийский фильм «Наш дом». Иранская актриса Бахар Гасеми, которая сыграла в кинокартине «Золотая кровь», и Адем Ержанова из Казахстана, исполнившая главную роль в фильме «Обучение Адемоки», выиграли в номинации «Лучшая женская роль». Победу в категории «Лучшая мужская роль» одержал мексиканский актер Хуан Мануэль, который сыграл папу-музыканта в фильме «Жизнь в тишине», а также Егор Бероев, исполнивший роль священника в картине «Дорога к дому». А юные актеры из Ирана Хамид Реза Гейби и Андия Яхьяпур были награждены в категории «Лучшая детская роль».

«Самое, что первое с человеком происходит, происходит в семье — первые звуки, первые шаги. Семья — это, как бы банально не звучало, основа. Основа всего. Такая маленькая модель нашей страны, большого мира», — признался в интервью народный артист РФ Федор Добронравов.

В рамках кинофестиваля «В кругу семьи» автор и ведущая спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлана Шевченко записала несколько больших интервью с артистами театра и кино, где удалось с ними поговорить о многих животрепещущих темах, волнующих общественность. Цикл интервью выйдет в ближайшее время.

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