«Настоящая трагедия»: Столтенберг рассказал о судьбе НАТО, когда РФ одержит победу

Столтенберг: победа РФ в конфликте будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой

Фото: © РИА Новости

По словам генсека, существуют большие риски. Чего он боится?

Североатлантический альянс может стать более уязвимым, когда Россия одержит победу в конфликте с Украиной. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет ТАСС.

По его словам, для Киева и НАТО это станет настоящей трагедией.

«Самый большой риск — это если президент Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск», — заявил Столтенберг.

По итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе союзники договорились о многолетней программе помощи для Украины и создании совета Украина — НАТО. Но страны заинтересованы в том, чтобы достичь двусторонних гарантий.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Зеленский ухудшает ситуацию со своей позицией по НАТО.