Число пропавших без вести при подтоплениях на Кубани выросло до четырех человек
Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin
В регионе в усиленном режиме работают все спасательные службы.
Четыре человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Организованы поиски», — говорится в сообщении.
Прежде без вести пропавшими в результате непогоды числились три человека. Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС.
Природные аномалии с начала июля разразились сразу в нескольких регионах страны. Например, в Магаданской области выпал первый июльский снег после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращался ливень.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальная жара может привести к деформации железнодорожного полотна в некоторых южных регионах России.