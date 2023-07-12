Замглавы Минобрнауки Бурятии арестовали за езду в наркотическом опьянении

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Мировым судьей назначено десять суток административного ареста. Какие санкции последуют на работе?

Суд заключил под стражу исполняющего обязанности заместителя главы Минобрнауки Бурятии Батора Цыренжапова за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Сотрудники ДПС остановили чиновника ночью 7 июля во время движения по проспекту Автомобилистов в Улан-Удэ. Водитель иномарки показался им нетрезвым. Патрульная служба предлагала ему пройти экспертизу на месте, однако он отказался, после чего был доставлен в наркологический диспансер. В специализированном учреждении подтвердили, что Цыренжапов находится под воздействием запрещенных веществ.

Его арестовали на десять суток по статье, предусматривающей административную ответственность за вождение в нетрезвом виде и без прав. Отмечается, что глава республики Алексей Цыденов дал поручение освободить Цыпержапова от должности после инцидента.

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