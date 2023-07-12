Стала известна предварительная причина смерти дочери экс-губернатора Пензенской области

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Наталью Бочкареву нашли мертвой в ее собственной квартире накануне.

Стала известна предварительная причина смерти дочери бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева. По данным РИА Новости, Наталья могла умереть из-за проблем с сердцем, а именно острой сердечной недостаточности.

О том, что Наталья Бочкарева мертва, стало известно утром 12 июля. Известно, что кто-то вызвал МЧС, чтобы вскрыть дверь квартиры на Трехгорном валу в Москве, так как женщина не выходила на связь. К сожалению, обнаружили ее уже без признаков жизни.

По имеющимся в открытых источниках данным, 44-летняя Наталья Бочкарева злоупотребляла алкоголем, а также владела долями в семейном бизнесе. Ей принадлежала часть лесоперерабатывающих и хлебопекарных компаний. Известно, что Василий Бочкарев скончался в 2016 году после продолжительной болезни.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна предварительная причина смерти девочки, найденной под Челябинском.