Фото: Феоктистов Дмитрий / ТАСС

Режим ЧС ввели в Краснодарском крае из-за погодных аномалий.

Три человека числятся пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пострадавших и погибших нет.

Уточняется, что сейчас в регионе в усиленном режиме работают все спасательные службы. Всего привлечены порядка 300 человек и более 50 единиц техники.

«Для устранения последствий и помощи жителям в Туапсинский район направлены бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа. Везут всю необходимую технику: мотопомпы, пилы, илососы, комбинированную дорожную машину», — говорится в сообщении.

Из-за плохих погодных условий в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Природные аномалии с начала июля разразились сразу в нескольких регионах страны. Например, в Магаданской области выпал первый июльский снег после сорокаградусной жары. А в Нижнем Новгороде больше суток не прекращался ливень.

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