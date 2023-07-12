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Беспилотники стали одним из самых современных видов оружия, используемого для ликвидации украинской военной инфраструктуры.

Вооруженные силы РФ для подавления анонсированного контрнаступления ВСУ используют «смертоносный» арсенал беспилотных летательных аппаратов. Об этом в статье для военного издания 19FortyFive написала обозреватель Майя Карлин.

Журналист обратила внимание на то, что дроны стали предпочтительным видом оружия для российской армии. По ее словам, БПЛА из арсенала ВС РФ представляют собой самое передовое оружие.

«Москва продолжит использовать свой арсенал беспилотников-камикадзе ради подавления контрнаступления Киева», — сообщила Карлин.

Автор материала отметила, что российская сторона использует беспилотники как для работы по живым целям, так и по объектам критической инфраструктуры. В обоих случаях они выполняют поставленные задачи успешно.

В заключение Карлин добавила, что российские беспилотники оснащены технологиями, которые позволяют операторам видеть происходящее на театре боевых действий в режиме реального времени.

В США неоднократно заявляли, что БПЛА «Ланцет» представляет большую угрозу для украинских нацистов. Обозреватель Питер Сучиу в разных статьях для 19FortyFivе называл этот беспилотник «массовым убийцей» и «величайшей угрозой» для ВСУ.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений. По словам президента, враг несет тяжелые потери, а его техника, в том числе западная, «горит за милую душу» в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что потери Киева с начала контрнаступления ВСУ превысили 26 тысяч человек.