«Наверное, я и правда плохая мама»: Ханна рассказала, как воспитывает дочерей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Певица раскрыла, кто и почему периодически заставляет ее чувствовать себя плохой родительницей.

Певица Ханна (Анна Иванова) призналась, что «кайфует» от того, что, просыпаясь утром, просто видит своих детей. Именно дочери научили знаменитость ценить каждый прожитый день и благодарить за него Бога.

«Каждый день говорю Господу спасибо. То, чему они реально меня учат, — это благодарности за каждый день. Потому что с того момента, как я стала мамой, у меня не было ни дня, чтобы я не проснулась и просто не сказала „спасибо“. Раньше я не чувствовала этого состояния в такой мере. А сейчас каждый день меня прямо распирает», — поделилась Ханна с журналистами на звездной премии «Мама года 2023» от журнала MODA topical.

При этом певица периодически чувствует себя плохой мамой. Вернее, это, по ее словам, внушают ей разные «яжмамы», которые упрекают Ханну в соцсетях в том, что она работает, тогда как нужно всецело отдавать себя воспитанию детей.

«Конечно, я, как любая мама, поддаюсь критике и чувствую, что, наверное, я и правда плохая мама. Начинаю переживать, депрессировать по этому поводу», — призналась Ханна.

Выйти из угнетенного состояния певице помогают разговоры с мужем или с мамой. Они советуют ей «слать нафиг» всех хейтеров, после чего душевное равновесие Ханны восстанавливается.

Девушкам, которые никак не могут решиться на рождение ребенка, певица посоветовала не раздумывать и рожать, потому что, по ее мнению, это лучшее, что может случиться в жизни женщины.

«Однозначно не нужно думать, что это страшно, опасно, что жизнь поменяется. Безусловно, это сложно, бессонные ночи. Но это такой кайф! Это самое крутое в этой жизни, что может быть. Рожайте больше, больше детей», — призвала знаменитость.

Также певица посетовала, что сегодня потерялись исторические ценности. По мнению Ханны, дети стали более посредственными и уделяют меньше времени истории своей страны и заслугам предков. Сама же она воспитывает дочерей в почитании и любви к бабушкам и дедушкам и читает им книги по истории.

Брак певицы с предпринимателем Павлом Курьяновым длится уже восемь лет, и за это время в их семье успели сложиться свои традиции. К примеру, воскресенье — семейный день, когда они стараются отложить в сторону гаджеты и забыть на время о делах, собирают в доме друзей и родственников и веселятся.

«Есть еще правило: на выходных мы едим сладкое, а в будни не едим. Это такая небольшая традиция, чтоб приучать детей к тому, что есть правила, которым нужно следовать», — отметила Ханна.

При этом он призналась, что, как и все, не может удержаться от того, чтобы не побаловать детей «игрушками, вкусняшками и мультиками».

За генерального директора лейбла Black Star Павла «Пашу» Курьянова артистка вышла замуж в 2015 году. Спустя три года у них родилась дочь Адриана, а в начале 2023 супруги вновь стали родителями — на свет появилась девочка Камилла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ханна пожаловалась на проблемы со здоровьем из-за того, что в последнее время у нее очень сильно загружен рабочий график.