«Работаю над собой ежедневно»: Полина Гагарина назвала свой главный недостаток

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Певица пытается исправиться и искоренить в себе качество, которое порой мешает ей в жизни.

Полина Гагарина раскрыла свой главный недостаток. По мнению певицы, в жизни ей очень мешает суетливость. Об этом она рассказала в интервью изданию Hello!

«Пожалуй, самый главный мой недостаток — это суетливость в некоторых ситуациях. Ее еще можно назвать нетерпеливостью», — сказала артистка.

По ее словам, это качество преследует ее, так как она энергичный и активный человек. Поэтому зачастую хочется всего и сразу и очень боится что-то не успеть, поэтому буквально спешит жить.

«Я очень ценю время, свое и других людей, поэтому спешу жить. Но я работаю над собой ежедневно», — отметила певица.

Гагарина пытается исправиться и искоренить эту суетливость, потому что считает, что быстро — это медленно, но постоянно. В жизни, считает артистка, нужно делать все планомерно и не спеша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина ответила на слухи о романе с женатым.