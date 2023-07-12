В Омской области ребенок сошел с ума, увидев, как мать убивает отца

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На глазах шестилетнего мальчика развернулась настоящая драма с участием троих взрослых.

В Омской обалсти шестилетний ребенок стал свидетелем убийства отца собственной матерью и сошел с ума. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Преступление было совершено в преддверии Нового года, 25 декабря 2022 года, в населенном пункте Андреевка. Согласно данным следствия, 44-летняя мать ребенка находилась дома с любовником, когда ее 59-летний супруг неожиданно вернулся ранним утром домой.

Между участниками любовного треугольника начался скандал, в результате которого разъяренная жена накинулась на мужа с ножом и зарезала его. Любовник тоже получил ранение — он пытался заступиться за жертву измены, но получил удар в спину ножом.

Все время за развернувшейся трагедией наблюдали двое сыновей семейной пары. Одному мальчику было три года, а второму — шесть лет.

После совершения преступления женщина была задержана. Суд избрал для не меру пресечения в виде домашнего ареста. Органы опеки изъяли у нее детей, они были отправлены в детский дом. В рамках следствия удалось установить, что у старшего сына в результате увиденного развилось психическое расстройство. Диагноз подтвердила судебная психо-психиатрическая экспертиза.

Помимо двух возбужденных в отношении женщины дел по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение легкого вреда», следствием было возбуждено и третье, по статье, предусматривающей наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего.

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