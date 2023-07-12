Воинственные карлики: почему Берлин начал отказывать Киеву в поставках вооружения

Военный эксперт Никулин: у Германии больше нет танков и другого оружия для Украины

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO_David Inderlied; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

Германия не последовала примеру Франции в передаче украинским войскам крылатых ракет. В чем причина такого решения?

Армейские склады в Германии, похоже, изрядно опустели, раз Берлин начал отказывать в оружии Киеву в то время, как Париж и Вашингтон, наоборот, наращивают поставки Украине. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Игорь Никулин.

«Видимо, запасы бундесвера сильно оскудели, потому что, в общем-то, Евросоюз только в экономическом плане гигант, а в военном-то он карлик. Так что запас тех же танков Leopard и других видов оружия у них совсем небольшой и несопоставим с российскими запасами», — отметил он.

До этого стало известно, что Германия отказалась поставлять Украине крылатые ракеты. Министр обороны страны Борис Писториус заявил, что передавать Киеву подобное оружие — суверенное решение отдельных партнеров по НАТО, однако Берлин не намерен менять свою позицию в этом вопросе.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон накануне заявил о планах поставить Украине крылатые дальнобойные ракеты в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. По данным зарубежных СМИ, «значительная» часть ракет SCALP — французского аналога британских Storm Shadow — была передана Киеву уже во время оглашения Макроном своего решения.

Французский «скальпель»: чем опасны ракеты, которые Макрон хочет передать Киеву

Никулин уверен, что, несмотря на «демарш» Берлина в поставках ракет Киеву, немцы непременно передадут ВСУ все, что требуется, если того захочет Вашингтон. Эксперт назвал заявления немецкой стороны «игрой», в которую ей дают играть, пока не запретит заокеанский хозяин.

«Они же младшие партнеры. Если их захотят продавить, то продавят. Все зависит от того, на каком они поводке. У кого-то он совсем короткий, как у Украины: сказали наступать, и все — до последнего украинца. У кого-то подлиннее, как у той же Франции и Германии. Но опять-таки — только в рамках атлантической солидарности. Потому что Германия в принципе до сих пор такая же оккупированная страна, как и Украина», — заключил Никулин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое оружие Запад может поставить Киеву после кассетных бомб.