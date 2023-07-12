Отхватить «жирный» кусок любой ценой: какие бизнес-схемы использовал Евгений Пригожин

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Так Пригожин строит всю свою бизнес-империю. На словах одно, на деле — другое.

Появились новые подробности в расследовании дела владельца ЧВК «Вагнер». Оказалось, бизнес-империя Евгения Пригожина включала в себя десятки связанных между собой компаний и почти у каждой из них — не по одному госконтракту. Золотой жилой были и крупные инфраструктурные проекты в Петербурге.

И если какую-то сделку заключить не удавалось, в дело вступали юристы и топили объект в бесконечных судах, как это случилось с главными императорскими конюшнями. Обо всем подробнее — в расследовании корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Невский район Петербурга. Рядом две станции метро и набережная. Панорамные окна. Новенький ремонт. Это так называемый «Вагнер-центр». Корреспондент пришел сюда под видом потенциального арендатора.

«Ритейл» — одна из компаний, связанных с Евгением Пригожиным. А «Вагнер-центр» должен был стать прогрессивным кластером для помощи фронту. Во всяком случае так было заявлено на церемонии открытия. Она прошла тут 4 ноября прошлого года. Казалось бы, прошла — и прошла, но есть нюанс: разрешение на ввод в эксплуатацию было получено только спустя десять дней после пышной церемонии.

«Ну конечно, это незаконно абсолютно, и все будущие арендаторы такого рода объектов всеми возможными способами избегают. Потому что могут быть нарушения, связанные, например, с пожарными нормами, с нормами строительства», — говорит член президиума РСТ Дмитрий Томилин.

СМИ писали, что у фирм Пригожина были проблемы с получением документов от петербургской администрации. Якобы в первоначально одобренный проект внесли изменения, и вот их-то как раз согласовать не получилось. Тогда бизнесмен объявил здание «патриотическим проектом». Он пообещал, что бесплатно будет раздавать площади компаниям, помогающим фронту — причем сделано это было максимально публично.

«Я так понимаю, что центр будет более хайтековый. Это будет рассчитано на IT-технологии и так далее. То, что нужно сейчас на передовой и то, что нужно для победы», — говорил актер Георгий Маришин, сыгравший пулеметчика с позывным «Ранг» в картине Евгения Пригожина и Алексея Нагина.

После такого в администрации закрыли глаза на недочеты и разрешение все же выдали. Патриотизм из «Вагнер-центра» сразу улетучился. Бесплатные площади резко закончились. Сегодня это обычный бизнес-центр.

Так Пригожин строит всю свою бизнес-империю. На словах одно, на деле — другое. Также Литомин рассказал и про «Дворец Трезини» — еще один крупный проект миллиардера Пригожина.

«Сегодня „Трезини“ — один из самых дорогих отелей Петербурга. Стоимость номера начинается от 15 тысяч за сутки. В холле — космическая музыка, красные ковровые дорожки. Действительно, дорогой отель», — отмечает наш корреспондент.

Во флигелях дворца раньше были обычные петербургские коммуналки. И прежде, чем выкупить здание, фирмам Пригожина надо было расселить жильцов. Предлагали деньги, но если человек не соглашался, могли избить. Галина Белкова, член общественного совета по ЖКХ при городской администрации, говорит, что с такими жалобами сталкивалась не раз.

«Эти люди — они обучены. Они знают, как ударить так, чтобы не оставить синяк. Они знают, что нет видеокамер и свидетелей тоже нет», — отмечает член Общественного совета по ЖКХ Санкт-Петербурга Галина Белкова.

«Я полагаю, что для человека из 90-х годов все средства ведения бизнеса хороши. Это и рыночные отношения, это и подкупы, это возможные угрозы, и это, скорее всего, применение силы», — отмечает адвокат Павел Зайцев.

После «Трезини» появился новый перспективный проект. Место — «вкусное», это Лахта-центр, Финский залив, парк «300-летия Петербурга». И вот компания Пригожина объявляет о строительстве здесь «Центра водного туризма». По проекту планировались причалы, красивые набережные, парковые зоны, культурные ландшафты.

Олег Максимов был одним из первых, кто сразу заметил, что стройка идет не по плану. Сначала дома появились, затем — вот этот стеклянный куб. К водному туризму отношения не имеет.

«Речь не идет о перепрофилировании, тогда просто хотели успокоить общественное мнение», — говорит активист Олег Максимов.

Сегодня гостиница принадлежит компании «Альянс-сервис» — еще одна фирма, связанная с Пригожиным. Про туризм, конечно, все уже забыли.

И так, по сути, везде. Открываются и закрываются юридические лица, меняются директора, рисуются новые проекты, но все сводится к одному — любой ценой отхватить «жирный» кусок и заработать как можно больше денег.

«Жемчужиной гостиниц и апартаментов компаний Пригожина должны были стать главные императорские конюшни. На конкурс компании Пригожина администрация так и не допустила, узнав о том, что из памятника архитектуры хотят сделать высокодоходный бизнес», — отмечает Литомин.

Юристов Пригожина это не остановило. Они подали в суд на администрацию и намеренно затягивают процесс. Здание с каждым днем рассыпается на глазах, а новый конкурс объявить не могут. Культурное наследие страны много лет упаковано в баннеры и строительную сетку.

«Для него слова „вред России“ — это абсолютно пустой звук, для него есть только собственный карман, собственные интересы. А то, что он при этом там вредил России — это… Он абсолютно это не воспринимал ничего», — говорит депутат Госдумы Олег Матвейчев.

Бизнес-империя по-пригожински — десятки компаний, сотни госконтрактов, миллиарды рублей прибыли. Все это построено на давлении и обмане. И даже пункт из той самой декларации ЧВК «Вагнер», найденной при обысках у него дома и подписанной лично, о том, что нельзя идти против русского народа, был нарушен во время вооруженного мятежа. Пригожин и тут остался верен себе — написал одно, а сделал ровно наоборот.