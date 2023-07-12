Изнасилование было: фермеру из Челябинска предъявили обвинение в убийстве девочки

СК РФ: подозреваемому в убийстве девочки под Челябинском предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; Telegram / Следком / sledcom_press; 5-tv.ru

Обвиняемый на допросе признал свою вину во всех преступлениях.

Следственное Управление СК РФ по Челябинской области опубликовало новую информацию по подозреваемому в убийстве маленькой девочки в лесу. Ему пр­едъявлено обвинение в совершении преступ­ления против половой неприкосновенности и убийства малолетнего ребенка.

«Обвиняемый признал вину в сов­ершении указанных пр­еступлений», — говорится в сообщении.

СК также опубликовал видео со следственного эксперимента. На видео обвиняемый подробно рассказывает, что сделал в тот злополучный вечер.

«Я взял ножичек… И в шею, получается, несколько раз», — говорит мужчина.

Также известно, что ему избрана мера пресече­ния в виде заключения под стражу. На мес­те преступления продолжают рабо­ту следователи и следователи-криминал­исты следственного управления.

Тело 11-летней школьницы нашли 10 июля в лесу возле города Сим Челябинской области. В тот же день благодаря записям с камер наблюдения полицейские вышли на подозреваемого — отца подруги убитой девочки. Мужчину задержали, а в ходе допроса он сознался в содеянном.

Сначала мужчина утверждал, что не понимал, что сподвигло его на такое страшное преступление. Затем он сознался, что выпил несколько бутылок пива, хотя алкоголь ему строго запрещен. Родственники мужчину утверждают, что в детстве он едва не умер от пневмонии, после чего у него начались проблемы с сосудами мозга из-за кислородного голодания. На протяжении всей жизни мужчину мучали головные боли, врачи подозревали у него рассеянный склероз и неврологические отклонения.

Кстати, прежде чем признаться в содеянном, он два дня обманывал свою семью и волонтеров и даже помогал искать пропавшую девочку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как подозреваемого в убийстве школьницы под Челябинском доставили в суд.