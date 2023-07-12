«Не наша проблема»: французским инструкторам безразлична судьба солдат ВСУ

Lе Monde: французских инструкторов не интересует судьба солдат ВСУ, которых они обучают

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

Иностранные военные не скрывают своего отношения к украинцам, как к расходному материалу в противостоянии с Россией.

Французских военных инструкторов не волнует дальнейшая судьба украинских военных, которых они обучают. Об этом говорится в статье Lе Monde.

Автор материала побывал на секретном полигоне в Польше, где инструкторы из Франции обучают боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Курс длится пять недель, в течение которых подготовку проходят до 500 человек. После этого украинцам устраивают проводы. То, что они отправляются затем на вероятную гибель, французов, по их словам, не волнует.

«Что с ними будет дальше, нас не касается. Их будущее — не наша проблема», — цитирует издание французского полковника Бенуа.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что потери киевского режима только с начала анонсированного контрнаступления составили уже более 26 тысяч боевиков ВСУ убитыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с начала спецоперации на Украине ликвидировано почти пять тысяч иностранных наемников.