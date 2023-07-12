В Подмосковье МЧС ликвидирует крупный пожар, горят деревянные постройки

МЧС: в Солнечногорске горят сараи, пожар распространился на 2,5 тысячи квадратных метров

Фото, видео: Telegram / МЧС России; 5-tv.ru

Тысячи «квадратов» охватило пламя, сотрудники МЧС не дают огню распространиться дальше.

В Московской области ликвидируют крупный пожар. Как сообщает МЧС, горят деревянные постройки в деревне Кривцово городского округа Солнечногорск.

Огнеборцы принимают все усилия, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня на рядом стоящие жилые строения и лесной массив. Жилой сектор огонь не затронул.

Изначально площадь пожара оценивалась в 3,2 «квадрата», по уточненным данным, площадь пожара составляет 2500 квадратных метра.

По предварительной информации, пострадавших нет. Пожар на данный момент локализован, угрозы распространения огня нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео крупного пожара, который произошел на стройплощадке в Екатеринбурге.