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Французские аналоги британских Storm Shadow уже поступили в «значительном» количестве украинским боевикам.

Добровольцы из группы «Царские волки» и отрядов БАРС намерены захватить французскую дальнобойную ракету SCALP, чтобы передать ее российским военным специалистам — так же, как ранее была передана британская ракета Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя «Царских волков» Дмитрия Рогозина.

«"Царские волки» постараются затрофеить французскую ракету SCALP, чтобы так же, как и аналогичную Storm Shadow, передать для изучения российской оборонной промышленности. Наши «Охотники за привидениями» уже получили такой приказ. Если она так же удачно, как и британская ракета, приземлится в зоне нашей ответственности, мы ее вытащим, чего бы это нам ни стоило», — заявил Рогозин.

Накануне агентство France-Presse (AFP) сообщило, что Париж поставил Киеву «значительное» число ракет дальнего действия SCALP. Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении передать Украине ракеты дальнего радиуса действия в рамках поддержки контрнаступления ВСУ. При этом он не уточнил, о каких именно боеприпасах идет речь.

По данным AFP, первая партия ракет поступила Киеву в момент оглашения решения французской стороны. Уточняется, что дальнобойные боеприпасы будут интегрированы с военными самолетами. При этом Париж не считает поставки SCALP шагом к эскалации конфликта, а киевский режим якобы обещал применять эти ракеты только в пределах «международно-признанных границ» Украины.

SCALP — французский аналог британской ракеты Storm Shadow. По сути, это одна ракета, разработанная в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace. Однако производитель — компания MBDA — выпускал ее в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для Великобритании.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии 5-tv.ru рассказал, чем опасны ракеты SCALP, которые Париж передал Киеву.