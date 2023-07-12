До или после завтрака? Когда нужно чистить зубы

Стоматолог Трифонов: чистить зубы достаточно один раз после завтрака, если ночью человек ничего не ел и не пил

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Личный архив Михаила Трифонова; 5-tv.ru

Почему ни в коем случае нельзя чистить зубы после каждого приема пищи? Об этом рассказал стоматолог.

Привычка чистить зубы ежедневно должна прививаться человеку еще с детства. Но не все взрослые, как правильно нужно это делать эту процедуру. Например, многие задумываются, стоит брать щетку в руки перед завтраком или же после него. 5-tv.ru решил поинтересоваться у стоматолога Михаила Трифонова о том, какой вариант будет верным.

«Чистка зубов нужна, в первую очередь, для механического удаления остатков пищи, налета, каких-то зубных отложений, которые остаются после еды. Поэтому нужно отталкиваться от того, что вы делали ночью», — говорит Трифонов.

По словам стоматолога, если в ночное время суток человек кушал и употреблял напитки, то, естественно, что с утра есть необходимость почистить зубы и до завтрака.

«Если ночью вы крепко и сладко спали, то рациональнее чистить зубы уже непосредственно после завтрака. Потому что за ночь, если вы не кушали и не пили, то никаких остатков пищи не будет», — отмечает врач.

Однако, по словам стоматолога, многие люди из его практики, чистят зубы после каждого приема еды.

«Это категорически неправильное понятие, потому что так часто брать щетку нельзя. Это связано с тем, что чистка зубов — это механическое давление на них (зубы — Прим. Ред.). <…> Это травмирует эмаль. Из-за этого часто на зубах появляются клиновидные дефекты», — говорит эксперт.

Эти дефекты приводят к сильной чувствительности зубов и кариесу.

«Поэтому до завтрака и после него точно чистить не нужно. Достаточно один раз после завтрака, если ночью вы ничего не ели», — утверждает стоматолог.

Однако от того, насколько хорошо мы почистим зубы с утра, будет зависеть то, как будет собираться налет в течение дня.

По словам специалиста, после утренней чашки кофе желательно прополоскать рот, чтобы не было зубного налета. Поскольку кофеин — это сильный краситель.

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