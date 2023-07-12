В Израиле вновь вспыхнули масштабные протесты из-за судебной реформы

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На улицы разных городов страны вышли десятки тысяч человек.

На улицах Израиля вновь разрываются гранаты со слезоточивым газом и работают водометы. Десятки тысяч человек вышли на очередную акцию протеста против судебной реформы.

Самые крупные беспорядки вспыхнули в Иерусалиме, Тель-Авиве и рядом со столичным аэропортом имени Бен-Гуриона, подъезд к которому демонстранты перекрыли. Они также блокировали междугородние трассы. Власти вывели на улицы в помощь полицейским военных и пограничников.

Местные издания сообщили, что были задержаны более 70-ти человек. Накануне Израильский парламент в первом чтении утвердил скандальный законопроект о судебной реформе, который инициировал премьер Биньямин Нетаньяху. Документ, в частности, ограничивает полномочия Верховного суда, а выборы самих судей ставит под контроль государства.