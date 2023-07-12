Мошенничество с недвижимостью: как могут обмануть при продаже и покупке квартиры
Область недвижимости является одной из самых привлекательных для мошенников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru
Чтобы не стать жертвой черных риелторов, стоит тщательно проверять документы. О чем следует знать еще?
Область недвижимости является одной из самых привлекательных для мошенников. Ежегодно в стране совершается около 37 миллионов сделок с недвижимостью. Половина из них — сделки с правом собственности. Около 90% таких договоров заключаются в простой письменной форме, то есть вне контроля государства.
Чаще всего черные риелторы используют:
- Незаконно полученные цифровые подписи;
- Поддельные документы и доверенности.
Визит к нотариусу поможет уберечь собственников от проблем в будущем. Специалист способен увидеть, когда человек действует в стрессе или под давлением. В подозрительных случаях лучше обратиться в правоохранительные органы.
Также рекомендуется при оформлении сделки с недвижимостью:
- Запрашивать и тщательно проверять документы, действие доверенности;
- Четко прописывать условия продажи (покупки) жилья, его идентифицирующие характеристики;
- Проверить у собственника отсутствие неисполненных финансовых обязательств;
- Убедиться, что собственник полностью дееспособен и в квартире не зарегистрированы иные жильцы;
В договоре нужно указать четкую сумму вознаграждения риелтору за выполненное поручение, а также условия ее выплаты — после предоставления письменного акта об оказанных услугах и подписания его сторонами. Кроме того, следует прописать и наличие отчета по несению финансовых расходов в ходе выполнения поручения.
Перед подписанием договора снимите с него копии и перечитайте его в спокойной обстановке.
Покупателя должны насторожить:
- Если квартира часто меняла собственника в последние годы;
- Нежелание и невозможность общения с собственником имущества;
- Дисконт по стоимости квартиры и спешка при продаже.