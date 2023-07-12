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По словам артиста, он питает искренние чувства к своей новой возлюбленной. Но кто она?

Народному артисту РФ Григорию Лепсу 16 июля исполнится 61 год. За его плечами уже был брак. Но, возможно, что не последний. Мужчина признался, что в его жизни есть женщина, к которой он испытывает искренние чувства.

«Честности ради надо сказать, что есть женщина, которая меня по-настоящему очень интересует. И чувства есть», — рассказал певец в интервью изданию aif.ru.

Имя новой избранницы звезда не стал раскрывать. Однако отметил, что не исключает, что их отношения могут дойти до ЗАГСа.

«Все может случиться. Если в жизни появится большая и светлая любовь, почему нет?» — отметил Лепс.

Правда произойдет это, по словам певца, не в ближайшее время ввиду различных обстоятельств.

«На данный период времени это (брак — Прим. ред.) невозможно. Хотя… Все в руках Божьих», — отметил он.

Также, по словам артиста, заслуживает личного счастья и его бывшая супруга, подарившая ему троих наследников.

«Она очень достойная красивая, интеллигентная, добрая, светлая и порядочная женщина. Ей 51 год, но выглядит она блестяще», — отметил Лепс.

С Анной Шаплыковой знаменитость прожил в браке больше 20 лет. Долгий союз распался зимой позапрошлого года.

Ранее, писал 5-tv.ru, Лепс признался, что не занимался воспитанием детей. Все семейные хлопоты лежали на плечах супруги.