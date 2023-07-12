Стая собак напала на семилетнюю девочку на Сахалине

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Ребенок получил различные травмы.

На семилетнюю девочку напала стая бездомных собак в Углегорске Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Все произошло на улице Инженерная. Ребенок получил различные травмы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьей 293 УК РФ (халатность)», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

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Также на инцидент обратила внимание и региональная прокуратура. Ведомство намерено оценить действия местных властей по факту отлова бродячих собак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что известно о подозреваемом в убийстве девочки под Челябинском.